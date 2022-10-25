Економіка

18:17 25.10.2022

Рішення РНБО про санкції на акціонерів банків створить додаткові правові підстави для оцінки НБУ ухвалених ними рішень

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Рішення РНБО про санкції на акціонерів банків створить додаткові правові підстави для оцінки НБУ ухвалених ними рішень

Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про накладення санкцій на окремих акціонерів банків створить додаткові правові підстави для оцінки Національним банком України (НБУ) ухвалених цими акціонерами рішень, повідомила пресслужба регулятора агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Уведення в дію відповідного рішення РНБО створить додаткові правові підстави для оцінки з боку НБУ ухвалених підсанкційними акціонерами рішень", - зазначено в повідомленні.

НБУ наголосив, що оскільки до акціонерів було застосовано персональні санкції, їх застосування не матиме прямого впливу на установи.

Теги: #банки #рнбо #санкції

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