"Укренерго" в понеділок також запровадить обмеження споживання е/е у Харківській, Полтавській і Сумській областях

НЕК "Укренерго" в понеділок також запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Крім того, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Тримайте телефони зарядженими та передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - повідомили в "Укренерго".