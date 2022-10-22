Економіка

20:58 22.10.2022

"Рівнеазот" аварійно зупинився через знеструмлення

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"Рівнеазот" аварійно зупинився через знеструмлення

Ракетна атака російських агресорів по об'єктах енергетичної інфраструктури в м. Рівному в суботу призвела до часткового знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушеної аварійної зупинки ключових цехів з виробництва мінеральних добрив, повідомила пресслужба Group DF.

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри", - зазначається в релізі.

Відповідно до нього, зусиллями працівників зупинку цехів було здійснено чітко, згідно з регламентами, екологічна ситуація на підприємстві перебуває в межах норми.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після поновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва, зазначила Group DF.

"Наголошуємо, що "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні зобов'язання перед фермерами та агрохолдингами щодо постачання мінеральних добрив в осінній сезон", - наголошується в повідомленні.

Компанія додала, що на підприємстві продовжує безперебійно працювати цех нейтралізації та очищення стічних вод. Прийом стічних вод із м. Рівне відбувається у штатному режимі.

Ostchem – азотний холдинг Group DF, що поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входять "Рівнеазот", "Черкаський Азот", а також "Сєверодонецький Азот" і "Стирол", розташовані на окупованих територіях.

ПрАТ "Рівнеазот" входить до групи Ostchem із 2011 року. За даними Group DF, за цей час у підприємство було інвестовано понад 1,3 млрд грн.

 

 

Теги: #зупинка #рівнеазот #знеструмлення

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