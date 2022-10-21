Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою - якорем майбутньої повноцінної програми - глава місії Фонду

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про продуктивні дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

"У моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", - ідеться у заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, поширеній у п'ятницю.

"Отже, моніторингова програма також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки і допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду", - зазначив Грей.