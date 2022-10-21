Шмигаль: Давайте по всій країні продовжувати допомагати нашій енергосистемі – економно використовувати електроенергію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає громадян продовжувати економно використовувати електроенергію.

"Учора українці у вечірній час знизили споживання на 5,4% порівняно з попереднім днем. Це і є наша відповідь противнику і так необхідно продовжувати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Особливо прем'єр відзначив Чернівецьку, Хмельницьку, Полтавську та Сумську області, де було найбільше зниження споживання.

"Давайте по всій країні продовжувати допомагати нашій енергосистемі й енергетикам і для цього економно використовувати електроенергію", - сказав він.