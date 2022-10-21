Економіка

11:37 21.10.2022

"Укренерго" в п'ятницю також обмежить споживання е/е у центральних областях

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"Укренерго" в п'ятницю також обмежить споживання е/е у центральних областях

НЕК "Укренерго" у п'ятницю також запровадить тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в центральних областях.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що диспетчери НЕК приймають рішення про тимчасове відключення, якщо в якомусь регіоні вони бачать зростання споживання, а найближчим часом туди неможливо доставити більше електроенергії з огляду на зруйновану Росією енергетичну інфраструктуру.

"Відповідно, ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень - пам'ятайте про це", - наголосили в "Укренерго".

Теги: #електроенергія #укренерго

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