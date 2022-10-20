Економіка

16:16 20.10.2022

Влада Львівської області закликає знизити споживання електрики на 15%

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Влада Львівської області закликає знизити споживання електрики на 15%

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав мешканців області скоротити споживання електрики на 15%, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

"Дякую людям, які відреагували на заклики і почали рідше користуватися електроприладами. Завдяки цьому протягом кількох днів рівень споживання електроенергії у Львівській області був на 10% нижчим від звичайного, але тепер ми знову фіксуємо зростання. Щоб не перевантажувати енергосистему, ми маємо знизити рівень споживання на 15%", – написав Козицький у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що Львівська ОВА готує наказ про обмеження роботи зовнішньої реклами та підсвічування під час комендантської години, тобто з півночі до п'ятої години ранку.

"Також завтра проведу зустріч із представниками галузевих асоціацій нашої області. Обговоримо можливість зменшення потужностей та переходу на роботу в нічний час", - написав Козицький.

Вуличне освітлення залишається працювати з міркувань безпеки, але найближчим часом планується врегулювати питання підсвічування споруд та пам'яток.

Обмеження щодо максимального зменшення використання електроенергії з 7:00 до 23:00 продовжили до 21 жовтня включно.

Теги: #електроенергія #заощадження #львівська_область

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