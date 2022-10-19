Економіка

21:50 19.10.2022

Байден оголосив про вивільнення 15 млн барелів нафти із стратегічних запасів США

2 хв читати
Байден оголосив про вивільнення 15 млн барелів нафти із стратегічних запасів США

Президент США Джо Байден у середу оголосив про рішення вивільнити на ринок у грудні ще 15 млн барелів нафти зі стратегічного запасу США та попередив, що надалі може продовжувати вживати таких заходів для зниження цін на енергоносії.

"Міністерство енергетики звільнить ще 15 млн барелів із стратегічного нафтового запасу, збільшивши таким чином раніше заявлений обсяг у грудні", - сказав він, виступаючи у Білому домі.

Байден додав, що "найближчими місяцями такий крок можна буде повторити, якщо в цьому буде необхідність".

Рішення Білого дому надійшло за оголошенням ОПЕК+ про скорочення квоти на нафтовидобуток на 2 млн барелів на добу.

Байден також закликає збільшити видобуток нафти в США, обіцяє в майбутньому купувати її у нафтовидобувних компаній за ціною приблизно $70 за барель для поповнення стратегічного нафтового запасу.

"Нам треба відповідально збільшити видобуток нафти в США, не перешкоджаючи при цьому (...) нашому переходу до екологічно чистої енергії", - заявив Байден у середу, виступаючи з пропозиціями щодо додаткових дій для посилення енергетичної безпеки та зниження цін.

"Покупки нафти можна буде робити, коли ціни на неї будуть близько $70 за барель", - додав він, говорячи про плани поповнення стратегічного запасу.

На думку президента США, завдяки цьому рішенню нафтові компанії в США можуть вже зараз інвестувати у збільшення видобутку нафти, знаючи, що потім цю додаткову нафту можна буде точно продати владі країни.

Також Байден запевнив, що енергетична політика його адміністрації не перешкоджає збільшенню видобутку нафти на території США.

Нарешті, президент закликав нафтові компанії країни використати зростання доходів від продажу нафти на розширення видобутку. Також він закликав знижувати ціни на бензин на АЗС.

 

 

Теги: #сша #нафта #запаси #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:29 19.10.2022
США зроблять усе можливе, щоб завадити Ірану торгувати зброєю

США зроблять усе можливе, щоб завадити Ірану торгувати зброєю

20:11 17.10.2022
Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа

07:51 17.10.2022
Країни НАТО розпочинають навчання з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників ВПС США

Країни НАТО розпочинають навчання з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників ВПС США

08:42 15.10.2022
Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

07:12 15.10.2022
Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

Блінкен розпорядився про скорочення озброєнь та обладнання на суму $725 млн для допомоги Україні

07:04 14.10.2022
США в п'ятницю проведуть зустріч за участю низки країн щодо санкцій проти РФ

США в п'ятницю проведуть зустріч за участю низки країн щодо санкцій проти РФ

21:59 13.10.2022
Ситуація на фронті складна, але контрольована, необхідні підвищення вогневих спроможностей ЗС України та інтегрована ППО/ПРО – Залужний після розмови з Міллі

Ситуація на фронті складна, але контрольована, необхідні підвищення вогневих спроможностей ЗС України та інтегрована ППО/ПРО – Залужний після розмови з Міллі

21:00 13.10.2022
Шеф Пентагону закликав швидше завершити процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Шеф Пентагону закликав швидше завершити процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

10:28 12.10.2022
Витік стався на польській ділянці трубопроводу "Дружба", що постачає нафту до Німеччини, працює одна з двох гілок

Витік стався на польській ділянці трубопроводу "Дружба", що постачає нафту до Німеччини, працює одна з двох гілок

10:09 12.10.2022
Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20

Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

ВР ухвалила закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

Фонд енергоефективності профінансує ремонт 60-100 будинків у рамках пілотного проєкту програми "Віднови Дім" – директор Фонду

ВР ухвалила закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося – голова Єврокомісії

Одне з енергопідприємств ДТЕК відключено від енергосистеми через серйозні пошкодження внаслідок російських ударів

Видатки держбюджету на закупівлю військової техніки у вересні зросли у 2,8 раза

ФДМ планує відновити велику приватизацію

Нові податки підвищать на 20% ціни на об'єкти, що будуються

Енергокриза, Україна та відносини з Китаєм обговорюватимуться на саміті ЄС 20-21 жовтня

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА