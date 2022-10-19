Байден оголосив про вивільнення 15 млн барелів нафти із стратегічних запасів США

Президент США Джо Байден у середу оголосив про рішення вивільнити на ринок у грудні ще 15 млн барелів нафти зі стратегічного запасу США та попередив, що надалі може продовжувати вживати таких заходів для зниження цін на енергоносії.

"Міністерство енергетики звільнить ще 15 млн барелів із стратегічного нафтового запасу, збільшивши таким чином раніше заявлений обсяг у грудні", - сказав він, виступаючи у Білому домі.

Байден додав, що "найближчими місяцями такий крок можна буде повторити, якщо в цьому буде необхідність".

Рішення Білого дому надійшло за оголошенням ОПЕК+ про скорочення квоти на нафтовидобуток на 2 млн барелів на добу.

Байден також закликає збільшити видобуток нафти в США, обіцяє в майбутньому купувати її у нафтовидобувних компаній за ціною приблизно $70 за барель для поповнення стратегічного нафтового запасу.

"Нам треба відповідально збільшити видобуток нафти в США, не перешкоджаючи при цьому (...) нашому переходу до екологічно чистої енергії", - заявив Байден у середу, виступаючи з пропозиціями щодо додаткових дій для посилення енергетичної безпеки та зниження цін.

"Покупки нафти можна буде робити, коли ціни на неї будуть близько $70 за барель", - додав він, говорячи про плани поповнення стратегічного запасу.

На думку президента США, завдяки цьому рішенню нафтові компанії в США можуть вже зараз інвестувати у збільшення видобутку нафти, знаючи, що потім цю додаткову нафту можна буде точно продати владі країни.

Також Байден запевнив, що енергетична політика його адміністрації не перешкоджає збільшенню видобутку нафти на території США.

Нарешті, президент закликав нафтові компанії країни використати зростання доходів від продажу нафти на розширення видобутку. Також він закликав знижувати ціни на бензин на АЗС.