Економіка

18:40 18.10.2022

Житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100% - Шмигаль

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Житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100% - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%.

"Російські війська продовжать свій терор і удари по об'єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону. Накопичуємо ресурси. Формуємо резерви. Зараз житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також прем'єр зазначив, що у підземних сховищах накопичено 14 млрд 135 млн кубометрів газу.

"Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період", - заявив він.

Крім того, Шмигаль повідомив, що уряд уже виділив понад 4,5 млрд грн місцевій владі на швидке відновлення, зокрема, об'єктів інфраструктури.

Теги: #нерухомість #опалювальний_сезон #шмигаль

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