Економіка

14:07 18.10.2022

ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

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ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

Верховна Рада України затвердила створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів та Державної екологічної інспекції України.

Відповідну постанову №8100 парламент ухвалив на засіданні у вівторок голосами 158 народних депутатів (за мінімально необхідних 150), повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Ініціатором та головою ТСК призначено нардепа Миколу Тищенка ("Слуга народу"). Комісія розслідуватиме можливі факти неефективної діяльності трьох зазначених відомств, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, щодо порушень, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

 

Теги: #рада #тск #держагентство

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