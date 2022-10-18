Економіка

14:01 18.10.2022

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів буде ухвалено до кінця року - Арахамія

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Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів буде ухвалено до кінця року - Арахамія

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів Верховна Рада ухвалить до кінця року, прогнозує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я гадаю, що в частині активів, якими володіють держава (Росія - ІФ-У) і великі олігархи, рішення буде ухвалено до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова фракції розповів, що наразі триває підготовка великого пакета законопроєктів.

"Тут є об'єктивні ризики, що потім у разі оспорювання наших дій можна програти в міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було в таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій. Щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Тому ми працюємо над концептом законів, які будуть за всіма цими юрисдикціями однакові", - розповів народний депутат.

За його словами, під час розробки законопроєктів враховуються особливості законодавства країн, де ці активи заарештовані і де будуть ухвалені відповідні закони.

"Необхідно, щоб ми приблизно в однаковому концепті рухалися", - наголосив Арахамія.

Теги: #активи #націоналізація #арахамія

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