Зниження споживання е/е 15 жовтня на 3,5% дало змогу обійтися без відключень у Києві та центральному регіоні – "Укренерго"

Українці 15 жовтня ввечері знизили споживання електроенергії в центральному регіоні на 3,5%, що дало змогу не вдаватися до примусових відключень, повідомила НЕК "Укренерго".

"Київ та весь центральний регіон провели вечір 15 жовтня без примусових обмежень споживання електроенергії. Це прямий результат того, що у вечірні години українці свідомо обмежили користування електроприладами", – йдеться в повідомленні компанії у фейсбуці в неділю.

За даними НЕК, споживачі Києва та області разом знизили споживання на 7%, Житомирської області – на 5%, Черкаської – на 2,6%, а найсвідомішими щодо зменшення споживання стали жителі Чернігівської області, чий результат становив майже 20%.

"Загалом учора ввечері в усьому центральному регіоні споживання зменшилося на 3,5% порівняно з попередніми вихідними. Така економія дорівнює потужності одного енергоблоку ТЕЦ", – уточнили в "Укренерго", подякувавши всім споживачам за допомогу.

Водночас там зазначили, що необхідність економити електроенергію в пікові години, особливо у вечірні, залишається.

"Коли ви обмежуєте власне споживання, це дає змогу нашим диспетчерам не вводити графіки примусових відключень. Кожна виключена у вечірній час пральна машина - це можливість для інших бути зі світлом", - пояснили в компанії.

Як повідомлялося, 15 жовтня російські війська вкотре атакували критичну інфраструктуру, внаслідок чого об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав сильних ушкоджень.

У зв'язку з цим диспетчерський центр "Укренерго" попередив про можливе застосування графіків аварійних відключень, до яких уже не вдавалися останні три дні після застосування через атаки росіян 10-11 жовтня, коли, за даними Міненерго, постраждало до 30% енергетичної інфраструктури.