Главу Мінфіну України обрано головою ради керуючих СБ та МВФ на 2023 рік

Рада керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрала головою на 2023 рік міністра фінансів України Сергія Марченка.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ", - написав Марченко у фейсбуці у п'ятницю.

Він зазначив, що Україна за довгий час створила надійні та прозорі партнерські відносини.

"Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та країнами членами Світового Банку та МВФ", – наголосив глава Мінфіну.