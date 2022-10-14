Економіка

17:18 14.10.2022

"Укренерго" третій вечір поспіль може відмовитися від обмежень енергоспоживання, але заощаджувати ресурс у пікові години є обов'язковим для всіх

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"Укренерго" третій вечір поспіль може відмовитися від обмежень енергоспоживання, але заощаджувати ресурс у пікові години є обов'язковим для всіх

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" не планує запроваджувати обмеження енергоспоживання ані в Києві та області, ані в інших регіонах, повідомила компанія.

"Сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак Росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень", - йдеться у її повідомленні у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

За даними компанії, українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня у години пік споживали менше, ніж у звичайний осінній день, і це допомагає енергетикам проводити необхідні відновлювальні роботи.

При цьому компанія акцентувала увагу на тому, що обов'язково необхідно утримати нинішній рівень споживання і навіть ще трохи скоротити його в години пік.

"Незважаючи на те, що ми не перетинаємо межу, з кожним днем споживаємо дедалі більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче від середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%", – навів розрахунки системний оператор.

У зв'язку з цим компанія нагадала, що розумне та економне споживання електрики – це можливість для повноцінних ремонтів мереж, допомога у балансуванні енергосистеми та внесок кожного споживача у протистояння із ворогом.

"Як і раніше, закликаємо свідомо зменшувати споживання електроенергії вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00", – наголосили в "Укренерго".

Як повідомлялося, внаслідок безпрецедентних терористичних ударів РФ 10-11 жовтня було пошкоджено до 30% енергетичної інфраструктури України. У зв'язку з цим "Укренерго" довелося обмежувати споживання, а обленерго на її розпорядження розробили графік відключень. Водночас енергетикам вдалося у рекордно короткі терміни стабілізувати енергосистему, але споживачів закликають згладжувати ранкові та вечірні піки для того, щоб прискорити ремонт енергоінфраструктури та полегшити балансування системи в умовах масштабних пошкоджень.

Теги: #електроенергія #укренерго

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