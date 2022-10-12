Україна після російських ударів відновила електропостачання майже 4 тис. населених пунктів - прем'єр

Україна відновила електропостачання вже майже 4 тис. населених пунктів та мільйонів споживачів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна була готова до того, що Росія намагатиметься знищити важливі інфраструктурні об'єкти - розроблялися різні сценарії реагування", - написав він у своєму телеграм-каналі у середу.

За словами прем'єра, українська енергосистема функціонує у нормальному режимі, і українським енергетикам не довелося просити аварійної допомоги у європейських сусідів.

"Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи", - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр попередив, що всі споживачі мають бути готовими до тимчасових перебоїв із електроенергією. "Там, де це необхідно, щоб уникнути перевантаження енергетичних мереж, вимикається світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації", - звернувся до споживачів прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок російських атак за останні дні пошкоджено близько 30% української енергоінфраструктури.