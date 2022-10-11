ЄК вважає, що в ЄС досягнуто значного прогресу із диверсифікації джерел газопостачання

Євросоюз досяг реального прогресу в диверсифікації джерел газопостачання, заявила офіційний представник Європейської комісії Дана Спінант.

"Нагадаю, що Росія більше не є нашим головним постачальником. Тепер Норвегія постачає переважну частину газу до Європи, а не Росія. У цьому питанні ми досягли значного прогресу", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Представник ЄК також зазначила, що ЄС "вражаюче збільшив свої запаси газу", заповнивши 90% можливостей зберігання. Також скорочено споживання газу щонайменше на 10%.

Описуючи зусилля ЄК у сфері протистояння енергетичній кризі, Спінант вказала на запропонований Єврокомісією у вересні пакет заходів, який було затверджено "в рекордний час". Цей план, наголосила вона, покликаний допомогти державам-членам ЄС захистити найбільш уразливих споживачів, він уже застосовується.

"І тепер ми вивчаємо можливість регулювання ціни на газ та ціни на електрику", - додала офіційний представник Єврокомісії.