Економіка

11:06 11.10.2022

"Укренерго" попереджає про тимчасове припинення роботи контакт-центру з технічних причин

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"Укренерго" попереджає про тимчасове припинення роботи контакт-центру з технічних причин

Оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" повідомив про технічні причини, через які тимчасово не працюють телефони його контакт-центру, із запитаннями просить звертатися на електронну пошту.

"Телефони контакт-центру НЕК "Укренерго" тимчасово не працюють через технічні причини. Ми робимо все необхідне, щоб відновити їхню роботу в найкоротші терміни", - повідомила компанія у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, будь-які питання щодо роботи ринку електроенергії та інших напрямів діяльності "Укренерго" можна отримати, надіславши листа на електронну адресу contactcenter@ua.energy.

Теги: #укренерго

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