Економіка

15:58 10.10.2022

Інфляція в Україні у вересні зросла до 1,9%, у річному вимірі – до 24,6% - Держстат

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Інфляція в Україні у вересні зросла до 1,9%, у річному вимірі – до 24,6% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2022 року прискорилося до 1,9% з 1,1% у серпні та 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

У вересні минулого року було зафіксовано інфляцію 1,3%, тому у річному вимірі за підсумками вересня цього року вона зросла до 24,6% з 23,8% за підсумками серпня, 22,2% - за підсумками липня та 21,5% - за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця збільшилася до 2,4% з 2,1% у серпні та 1,2% у липні.

З початку цього року, за дев'ять місяців, споживчі ціни в Україні зросли на 21,8%, уточнив Держстат.

Нацбанк оцінював інфляцію за підсумками вересня трохи скромніше - у 24,4%, і заявляв про можливість трохи покращити її прогноз за підсумками року з раніше озвученого 31%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозує прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.

Теги: #інфляція #держстат

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