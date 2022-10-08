Уряд ініціює надання пільг індустріальних парків метпідприємствам

Уряд України пропонує металургійним підприємствам в умовах логістичних проблем з експортом продукції, викликаних війною, активніше розвивати переробку і обіцяє підтримку на цьому шляху, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузі.

"Наше завдання - зменшити фізичні обсяги експорту, одночасно збільшивши його фізичну вартість. В умовах заблокованих портів нам не залишається нічого іншого, окрім як експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Тому збільшення обсягів переробки - наше стратегічне завдання", - цитує пресслужба відомства її слова.

Зокрема, в рамках цієї політики уряд ініціюватиме внесення металургійних підприємств до списку тих, хто зможе скористатися законом Про індустріальні парки, зазначила Свириденко.

Присутній на зустрічі голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев навів як приклад такого нарощування частки продукції з високою доданою вартістю Південну Корею.

"У світі немає прикладів успішних країн, що експортують виключно сировину. Тому ми теж підтримуємо політику стимулювання переробки в Україні, щоб на експорт продавалося якомога більше готової продукції", – заявив він.

У свою чергу представники бізнесу на зустрічі порушували також теми прискорення митного та фітосанітарного оформлення українського експорту, продовження термінів доступу українських компаній на пільгових умовах на ринки ЄС, США і Канади, санкцій проти російських компаній і заборони на ввезення в Україну продукції з Придністров'я.

Свириденко повідомила, що триває робота над збільшенням експорту металургійної продукції залізницею.

За її словами, Україна також продовжує переговори із західними партнерами щодо запровадження санкцій на російських металургів і надання українським металургам нових преференцій на західних ринках.

Згідно з повідомленням, у восьмому пакеті санкцій ЄС щодо Росії були розширені заборони на імпорт деяких видів продукції російської металургії, йдеться про сляби і катанки.

"Україна і далі буде продовжувати доводити західним партнерам, що російська металургія є вагомим джерелом експортних надходжень країни-агресора, тому ми будемо наполягати на повній забороні експорту такої продукції з Росії", - заявила Свириденко.