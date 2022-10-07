Економіка

17:27 07.10.2022

ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

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ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

Верховна Рада прийняла за основу проєкт державного бюджету України на 2023 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дякую народним депутатам за дієвість, оперативність та державницьку позицію. У час великої війни з російським агресором усі гілки української влади працюють злагоджено та скоординовано", - написав він у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, бюджет на 2023 рік передбачає 45% видатків на безпеку та оборону (це майже 18% національного ВВП).

Глава уряду також навів решту основних показників держбюджету 2023 року: 1,1 трлн грн доходів та 2,3 трлн грн видатків загального фонду; покриття дефіциту за рахунок макрофінансової допомоги міжнародних партнерів та продажу військових облігацій; 16% на соціальні програми підтримки українців, зокрема на виплати пенсій та адаптацію ветеранів; 7% – на медицину; 6,2% – на освіту; 24 млрд грн додаткової дотації на компенсацію втрат деокупованих регіонів; щонайменше 19,4 млрд грн – у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії; продовження дії програм підтримки бізнесу: кредити "5-7-9%" та гранти.

"Реалізація держбюджету під час війни – це рух із багатьма невідомими. За форс-мажорних обставин головний фінансовий документ країни коригуватиметься, але залишиться незмінним у своїх пріоритетах", - написав Шмигаль.

Також прем'єр наголосив на важливості швидкого ухвалення держбюджету в цілому.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/3713

Теги: #бюджет #рада #шмигаль

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