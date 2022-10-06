Економіка

10:09 06.10.2022

Фінкомітет Ради схвалив звільнення глави НБУ Шевченка

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Фінкомітет Ради схвалив звільнення глави НБУ Шевченка

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 6 жовтня схвалив звільнення глави Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Комітет ВР з питань фінансів схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченка з посади глави НБУ. Фактично обговорення не було", - написав він у своєму телеграм-каналі у четвер.

Депутат зазначив, що питання буде розглянуто в сесійній залі Верховної Ради найближчими днями. Проєкт постанови президент України вніс у середу.

Як повідомлялося, Железняк та нардеп Олександр Дубінський стверджують, що новим головою Нацбанку стане Андрій Пишний.

Пишного називали можливим кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли кілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нинішній глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я.

Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.

Теги: #нбу #шевченко #комітети_вр

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