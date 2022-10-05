Економіка

16:37 05.10.2022

Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

2 хв читати
Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

Понад 6,4 млн українців виїхало за кордон через війну, із них до 3 млн – працездатного віку, а ще 7,7 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами, із них 5 млн утратили робочі місця, повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

"Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна організація праці, МОП), 2,75 млн тих, хто виїхав, перебувають у працездатному віці", - зазначила Бережна на міжнародному семінарі, присвяченому ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де українські біженці рятуються від війни.

Вона додала, що дві третіх таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) була зайнята у висококваліфікованих професіях.

За даними системи моніторингу чисельності населення, що спирається на дані мобільних операторів (дашборд переміщення населення), щодня кількість осіб, які перебували за межами України, становила близько 3 млн осіб протягом квітня-вересня 2022 року. Цей показник досяг 3,2 млн осіб 25 вересня 2022 року.

Згідно з даними, 42% тих, хто перебуває за межами України, становили особи, які працюють, 17% – особи, які не працюють, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося визначити.

За даними мобільних операторів, 7% - особи до 20 років, 11% - 20-29 років, 21% - 30-39 років, 16% - 40-49 років, 33% - понад 50 років, 12% - не вдалося визначити.

Під час семінару учасники розробили рекомендації, які допоможуть вчасно й ефективно реагувати на ризики на ринку праці, спричинені війною. Набір рекомендацій містить напрацювання у чотирьох основних сферах: запобігання, захист, доступ до правосуддя та міжнародне співробітництво.

Теги: #робота #закордон #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 04.10.2022
IFC та ЄС виділять EUR25 млн українським містам на модернізацію житла для ВПО

IFC та ЄС виділять EUR25 млн українським містам на модернізацію житла для ВПО

10:55 04.10.2022
В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

13:32 03.10.2022
Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

19:35 20.09.2022
Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

17:21 16.09.2022
Кабмін виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили вимушених переселенців

Кабмін виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили вимушених переселенців

21:23 13.09.2022
Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

08:55 11.09.2022
Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

07:50 09.09.2022
Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів

Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів

13:09 08.09.2022
Обмежень щодо виїзду військовозобов'язаних українських жінок за кордон немає - Держприкордонслужба

Обмежень щодо виїзду військовозобов'язаних українських жінок за кордон немає - Держприкордонслужба

18:08 06.09.2022
Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний – депутат Железняк

Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України у 2023 році до 3,3%

Дефіцит держбюджету України у вересні підскочив до 76,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Банкіри сподіваються на швидке призначення нового глави НБУ та очікують збереження послідовного курсу регулятора

Фінкомітет Ради сьогодні звільнить главу НБУ Шевченка і призначить на його місце ексголову Ощадбанку Пишного – депутат Дубінський

Подоляк: Україна веде складні переговори щодо продовження "зернового коридору", сподівається на продовження угоди – ЗМІ

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

Бенефіціаром Brocard є громадянин Франції, РФ не має контролю над компанією – заява

РФ не ввійшла до жодної з трьох груп ради ICAO

НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний – депутат Железняк

НАЗК ідентифікувало 379 осіб і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії

Кабмін передав ФДМ понад 800 підприємств

Шмигаль закликав громадян за можливості своєчасно оплачувати комунальні послуги, а також рахунки за світло, газ, тепло, воду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА