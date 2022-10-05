Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

Понад 6,4 млн українців виїхало за кордон через війну, із них до 3 млн – працездатного віку, а ще 7,7 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами, із них 5 млн утратили робочі місця, повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

"Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна організація праці, МОП), 2,75 млн тих, хто виїхав, перебувають у працездатному віці", - зазначила Бережна на міжнародному семінарі, присвяченому ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де українські біженці рятуються від війни.

Вона додала, що дві третіх таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) була зайнята у висококваліфікованих професіях.

За даними системи моніторингу чисельності населення, що спирається на дані мобільних операторів (дашборд переміщення населення), щодня кількість осіб, які перебували за межами України, становила близько 3 млн осіб протягом квітня-вересня 2022 року. Цей показник досяг 3,2 млн осіб 25 вересня 2022 року.

Згідно з даними, 42% тих, хто перебуває за межами України, становили особи, які працюють, 17% – особи, які не працюють, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося визначити.

За даними мобільних операторів, 7% - особи до 20 років, 11% - 20-29 років, 21% - 30-39 років, 16% - 40-49 років, 33% - понад 50 років, 12% - не вдалося визначити.

Під час семінару учасники розробили рекомендації, які допоможуть вчасно й ефективно реагувати на ризики на ринку праці, спричинені війною. Набір рекомендацій містить напрацювання у чотирьох основних сферах: запобігання, захист, доступ до правосуддя та міжнародне співробітництво.