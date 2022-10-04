Економіка

15:51 04.10.2022

Енергетики відновили електропостачання двох харківських сіл, які залишалися без світла з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

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Енергетики відновили електропостачання двох харківських сіл, які залишалися без світла з перших днів повномасштабного вторгнення РФ

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" виконали ремонтні роботи та відновили електропостачання у селах Прелесне та Слобідське Харківського району області.

"У цьому районі було виконані роботи з заміни опор і проводів. Заживлено с. Степанки, с. Прелесне та с. Слобідське. Відновлення електропостачання тривало близько місяця. Ми бачимо, що люди повертаються туди, де з'являється світло, тому можемо напевно сказати: нам є для кого працювати", - цитує співробітників підприємства пресслужба АТ "Харківобленерго".

Світла в Прелесному та Слобідському не було з кінця лютого. Через бойові дії енергетики не могли раніше виконати ремонтно-відновлювальні роботи.

За інформацією Липецького РЕМ, наразі тривають роботи з відновлення електропостачання у с. Кутузівка. Планується, що частину села буде заживлено вже цього тижня.

Теги: #електропостачання #харківобленерго

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