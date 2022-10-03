Економіка

18:29 03.10.2022

ДБР ініціює конфіскацію активів в Україні "Газпром Експорту", Межиріченського ГЗК, порту "Ніка-Тера", "Пентопаку" та "Вінницяпобутхіму"

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ДБР ініціює конфіскацію активів в Україні "Газпром Експорту", Межиріченського ГЗК, порту "Ніка-Тера", "Пентопаку" та "Вінницяпобутхіму"

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало уряду перелік російських компаній і громадян для винесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України рішення щодо санкцій стосовно них та примусового вилучення їхнього майна, повідомило бюро в понеділок.

"Серед них: ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому"), ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", ПАТ "Пентопак", ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російським АТ "Невська Косметика")", – зазначено в документі.

У переліку також ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", ТОВ "Полтава-Капітал" і ТОВ "Харків-Капітал" (засновник - російська "Татнафта").

Межиріченський ГЗК та порт "Ніка-Тера" входять до складу Group DF Дмитра Фірташа, тоді як бенефіціаром "Пентопаку" значиться грек Саввіду Кіріакі.

Як зазначає ДБР, досліджено понад 200 компаній у різних галузях економіки, сформовано список компаній, що належать російським структурам або громадянам.

Теги: #рнбо #дбр #активи_рф

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