ДБР ініціює конфіскацію активів в Україні "Газпром Експорту", Межиріченського ГЗК, порту "Ніка-Тера", "Пентопаку" та "Вінницяпобутхіму"

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало уряду перелік російських компаній і громадян для винесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України рішення щодо санкцій стосовно них та примусового вилучення їхнього майна, повідомило бюро в понеділок.

"Серед них: ТОВ "Газпром Експорт" (дочірнє підприємство російського "Газпрому"), ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", ПАТ "Пентопак", ПрАТ "Вінницяпобутхім" (контролюється російським АТ "Невська Косметика")", – зазначено в документі.

У переліку також ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", ТОВ "Полтава-Капітал" і ТОВ "Харків-Капітал" (засновник - російська "Татнафта").

Межиріченський ГЗК та порт "Ніка-Тера" входять до складу Group DF Дмитра Фірташа, тоді як бенефіціаром "Пентопаку" значиться грек Саввіду Кіріакі.

Як зазначає ДБР, досліджено понад 200 компаній у різних галузях економіки, сформовано список компаній, що належать російським структурам або громадянам.