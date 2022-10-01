Світовий банк додатково виділив Україні $530 млн

Світовий банк у ніч на суботу оголосив про додаткові $530 млн, які будуть надані для підтримки уряду України для вирішення негайних потреб, що виникли через вторгнення Росії в Україну.

"Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку забезпечується своєчасними кредитними гарантіями, наданими Великою Британією ($500 млн) і Королівством Данії ($30 млн)", – зазначається в пресрелізі банку.

Згідно з ним, додаткове фінансування мобілізовано в рамках проєкту Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE), який надає постійну підтримку уряду в можливості забезпечити надання основних державних послуг, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту.

"Втрати в Україні внаслідок руйнувань, пошкоджень і переміщення людей приголомшують, і ситуація продовжує погіршуватися", - наводяться в повідомленні слова віцепрезидента Світового банку у справах регіону Європи і Центральної Азії Анни Б'єрде.

Вона подякувала Великій Британії та Данії за допомогу. "В українського народу попереду ще довгий шлях до відновлення, а тому партнерам з розвитку потрібно і далі бути єдиними у спільних зусиллях з відновлення України", – зазначила Б'єрде.

Світовий банк нагадав, що на сьогодні мобілізував для України майже $13 млрд екстреного фінансування, зокрема завдяки зобов'язанням і гарантіям донорів. З цієї суми $11 млрд вже виділені в повному обсязі.

"Наш останній аналіз засвідчує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію і відновлення в Україні величезні, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад $100 млрд. Ця цифра, як очікується, зростатиме в міру продовження війни", – наголосив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, гарантійне фінансування Великої Британії розблокує подальшу термінову фінансову підтримку, необхідну для забезпечення економічної стійкості України та її мужнього спротиву жорстокому вторгненню Росії.

"З початку російського вторгнення в Україну в лютому цього року загальний обсяг військової та цивільної допомоги Данії, зокрема гуманітарної та фінансової підтримки, становить понад EUR563 млн. Це підтверджує наше тісне партнерство зі Світовим банком та Україною", – зазначила міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Данії Флеммінг Меллер Мортенсен.