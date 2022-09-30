Велика Британія розширила санкції проти Росії, заборонила експорт 700 найменувань товарів

Велика Британія повідомила у п'ятницю про рішення розширити санкції проти Росії у сфері ІТ-технологій, аудиторських послуг, інженерної сфери.

У повідомленні уряду наголошується, що, зокрема, у сфері IT тепер будуть заборонені консалтингові послуги для РФ. Також забороняється "надання юридичних послуг при транзакціях у низці комерційних сфер". Обмежувальні заходи поширюються на рекламну сферу, проведення аудиту.

"Також Велика Британія забороняє експорт до Росії приблизно 700 найменувань товарів, які важливі для російської промисловості та розробки технологій", - йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначається, що британська влада вирішила викликати посла Росії в Лондоні Андрія Келіна в МЗС Великої Британії.