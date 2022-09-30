Економіка

21:03 30.09.2022

"Нафтогаз" і влада Львова до лютого 2023 року планують запустити ТЕЦ на трісці на 1 млрд грн

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"Нафтогаз" і влада Львова до лютого 2023 року планують запустити ТЕЦ на трісці на 1 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" реалізує у Львові спільно з міськрадою проєкт будівництва ТЕЦ на трісці, яку планують запустити в роботу до лютого 2023 року.

"Упевнений, що до лютого ТЕЦ запрацює. Це займе лічені місяці замість року-півтора. НАК допомагає з реалізацією цього проєкту і у фінансуванні, і в девелопменті. Він коштуватиме компанії приблизно 1 млрд грн, але окупність таких проєктів за нинішньої ціни газу складає кілька місяців", - сказав голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко на брифінгу під час відвідин Львівської області у п'ятницю.

Як передає кореспондент "Енергореформи", за словами Вітренко, НАК, яка реалізує в Україні ще низку подібних проєктів, готова підтримувати й інші міста у цьому напряму. "У нас є зацікавленість вкладати гроші в такі проєкти, щоб імпортувати менше газу за колосальними цінами. Реалізація таких проєктів вигідна і економічно, і для екології", - пояснив Вітренко.

При цьому він зазначив, що і Львівська влада, і сама НАК також має низку домовленостей із тим, "щоб потім залучати кошти МФО під такі проєкти".

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що для міста це буде перша потужна ТЕЦ на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті його потреб у теплі. "Ми планували такий проєкт із ЄБРР давно, але за їхніми класичними процедурами змогли б його розпочати лише наступного року. Але російська агресія настільки активізувала розумовий процес, що ми вийшли на домовленості з "Нафтогазом", - пояснив Садовий.

За його словами, участь національної компанії, яка є лідером на ринку, дає більше можливостей та пріоритетів, зокрема й у отриманні обладнання.

 

 

Теги: #нафтогаз #львів #тец

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