Економіка

20:42 30.09.2022

МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

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МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила надання додаткової допомоги країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, в рамках якого Україна планує отримати $1,3 млрд допомоги, повідомила пресслужба Нацбанку України в п'ятницю.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже у жовтні", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зазначив, що НБУ сподівається на якнайшвидший початок роботи за новою повноцінною програмою МВФ.

 

 

Теги: #мвф #україна #допомога

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