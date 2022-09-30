МВФ затвердив надання антикризової допомоги, у рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила надання додаткової допомоги країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, в рамках якого Україна планує отримати $1,3 млрд допомоги, повідомила пресслужба Нацбанку України в п'ятницю.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже у жовтні", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Він зазначив, що НБУ сподівається на якнайшвидший початок роботи за новою повноцінною програмою МВФ.