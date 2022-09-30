Економіка

15:19 30.09.2022

Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

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Виручка Arricano зменшилася на 22% у першому півріччі 2022 року

Виручка Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуючої компанії та девелопера низки торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні, за січень-червень 2022 року становить $13,2, млн, що на 22% менше від результатів першого півріччя 2021 року.

Згідно з неаудованими проміжними результатами за шість місяців 2022 року, оприлюдненими на Лондонській фондовій біржі в п'ятницю, операційний прибуток групи від основної діяльності до переоцінки інвестиційної нерухомості зменшився на 27% порівняно з першим півріччям 2021 року - до $8,7 млн.

Станом на 30 червня 2022 року середня заповнюваність площ становить 98,4% (2021 рік - 99,5%).

"На нашу операційну діяльність різко вплинуло військове вторгнення Росії в Україну. Протягом чотирьох із шести місяців, що розглядаються, команда і орендарі працюють у надзвичайно стресових умовах, в яких для продовження ефективної діяльності потрібні відданість справі, самопожертва та беззаперечна віра в наш народ і країну. Завдяки їхнім, часто героїчним, зусиллям нам вдалося продовжити діяльність бізнесу протягом перших місяців кризи, і тепер ми маємо хороші позиції для відновлення зростання після закінчення війни, і можливість зосередитись на наших довгострокових цілях", - наведено у звіті слова генерального директора Arricano Ганни Чуботіної.

Переоцінка портфеля інвестиційної нерухомості призвела до збитків у розмірі $91,1 млн, спричинених численними негативними фінансовими наслідками вторгнення Росії (за перше півріччя 2021 року - $9 млн).

Загальна вартість портфеля інвестиційної нерухомості знизилася до $231,1 млн, що на 28,7% нижче за вартість на 31 грудня 2021 року, $323,9 млн.

Станом на 30 червня 2022 року грошовий потік від операційної діяльності становить $8,0 млн, при цьому баланс коштів групи становить $12,6 млн (31 грудня 2021 року - $8,5 млн).

Вартість чистих активів зменшилася практично вдвічі: до $83,2 млн на 30 червня порівняно з $163,8 млн на 31 грудня, що відображає переоцінку портфеля.

Як повідомляється у звіті, кількість відвідувачів ТРК після російського вторгнення в Україну спочатку різко зменшилась. Однак, оскільки загроза для Києва віддалилася, трафік почав відновлюватися, що відображає повернення людей, які на початку війни мігрували до безпечніших частин країни, до своїх будинків.

"Ми продовжуємо спостерігати позитивну тенденцію збільшення кількості відвідувачів щомісяця, що, у свою чергу, сприяло частковому відновленню продажу та грошових потоків. Війна здійснює значний вплив на поведінку споживачів, що призводить до поєднання зниження купівельної спроможності та зменшення довіри споживачів, у свою чергу, сприяє скороченню продажу. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося зменшення виручки на 22%, але з кінця першого півріччя спостерігається позитивна тенденція", - наведено у звіті слова Чуботіної.

Незважаючи на події першого півріччя, Arricano відкрила 19 нових магазинів та закладів за всім портфелем торговельних центрів, включаючи мікс місцевих та міжнародних брендів: "Укрзолото", Anabel Arto, Brand Shop, BraBraBra, "Золота Країна", Provocator, Diverse, Yabloki, ODH , Sushi out, Doner Маркет і Greek House. Загальна площа магазинів, що відкрилися, становить 988 кв. м.

Як зазначається у повідомленні, бізнес Arricano стабільний і, починаючи з другого півріччя, торговельна діяльність покращала.

"Враховуючи російське вторгнення в Україну, що триває, важко передбачити майбутнє; проте, компанія має хороші можливості для відновлення до попередніх рівнів після закінчення війни. До цього часу Arricano продовжуватиме підтримувати всіх своїх орендарів, команди і ком'юніті торговельних центрів", - запевнила Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та керує п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" та "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) та земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також проводить будівництво київського ТРК Lukianivka.

Станом на вересень-2022 акціонерами Arricano Real Estate Plc є Retail Real Estate O.U. разом із Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрієм Полдом та Рауно Тедером. Сукупний пакет акцій Тедера становить 70,86%.

Теги: #підсумки #arricano

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