Економіка

10:22 30.09.2022

Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

2 хв читати
Підстав для здійснення нової курсової корекції немає – заступник голови НБУ

Ситуація на готівковому валютному ринку хоч і схильна до впливу низки тимчасових факторів, залишається контрольованою, тоді як ситуація на безготівковому валютному ринку останнім часом помітно покращилася, що сприяло зростанню міжнародних резервів, заявив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій.

"Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, тому говорити про те, що тимчасові коливання на готівковому сегменті можуть стати підставою для курсової корекції, було б явним перебільшенням", – додав він.

Гелетій зазначив, що коли Нацбанк здійснював коригування курсу в липні, то насамперед вирішував на той час проблему накопичених макроекономічних дисбалансів, тоді як зараз така проблема є неактуальною.

"Ми очікуємо, що в міру згасання психологічного фактора та остаточного вирішення проблеми з дефіцитом (готівкової) валюти ситуація на готівковому валютному ринку покращуватиметься", - додав він.

За його словами, має також збільшуватися позитивний вплив на готівковий ринок від рішень, ухвалених Нацбанком у попередні місяці. Зокрема, йдеться про надання можливості громадянам купувати валюту з подальшим вкладенням її на депозит і про дозвіл банкам збільшити пропозицію готівкової валюти.

"До речі, ми активно відпрацьовуємо інструментарій, який дасть змогу збільшити зацікавленість громадян і бізнес у заощадженнях у гривні. Зараз ситуація значно краща, ніж у червні та липні", – додав він.

Гелетій зазначив, що впевненості додає анонсована міжнародна фінансова допомога – близько $10 млрд до кінця року.

Він зазначив, що Нацбанк також сподівається на позитивне рішення щодо розширення екстреної фінансової підтримки від МВФ у рамках інструменту RFI, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько $1,4 млрд у жовтні, а також очікує рішення щодо затвердження додаткового пакета допомоги Україні на $4,5 млрд.

"Усі ці фактори допоможуть нам утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні", - заявив заступник голови НБУ.

Теги: #нбу #курс_валют #гелетій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 30.09.2022
НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

10:00 30.09.2022
Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

Підстав для здійснення нової курсової корекції наразі немає – заступник голови НБУ Гелетій

18:40 22.09.2022
НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

НБУ вважає останні коливання на готівковому валютному ринку тимчасовими, пояснює їх психологічним фактором та окремими спекулянтами

13:24 19.09.2022
Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

21:29 16.09.2022
Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

Чистий продаж НБУ минулого тижня зріс до $510,7 млн

19:57 15.09.2022
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

14:15 08.09.2022
Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

14:10 08.09.2022
НБУ заявляє про очікувані $12 млрд зовнішньої фіндопомоги до кінця 2022 року і невизначені перспективи неемісійного фінансування держбюджету-2023

НБУ заявляє про очікувані $12 млрд зовнішньої фіндопомоги до кінця 2022 року і невизначені перспективи неемісійного фінансування держбюджету-2023

14:05 08.09.2022
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

21:53 07.09.2022
Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн

Нацбанк провів дебютний обмін безготівкового долара на готівку на $100 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Другий транш на понад 550 млн євро від ЄІБ надійде найближчим часом - Шмигаль

Міжнародні надавачі послуг зобов'язалися сприяти зниженню вартості переказів в Україну до 3%

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік із 25% до 8%

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $86,17 за барель

Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

ОСТАННЄ

Держенерготрейдер "ЕКУ" з 1 жовтня розпочне постачання е/е до Польщі, розділивши перетин із "ДТЕК Західенерго"

Другий транш на понад 550 млн євро від ЄІБ надійде найближчим часом - Шмигаль

ФДМ хоче стати єдиним керуючим держвласністю - новий голова

Естонія до кінця року або з 1 січня відмовиться від російського газу - глава МЗС

Україну на Expo Real представлятимуть понад 20 компаній

Миколаївській області спрямують кошти на відновлення теплопостачання

Підрозділ Johnson & Johnson із випуску споживчих товарів називатиметься Kenvue

Міжнародні надавачі послуг зобов'язалися сприяти зниженню вартості переказів в Україну до 3%

В Україну надійшло від ЄС €500 млн бюджетної підтримки для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України - Варгеї

Україна отримала від Швеції 11 вантажів енергетичного обладнання вагою 196 тонн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА