НБУ чекає від уряду додаткові аргументи подовження валютних розрахунків за групою товарів до 270 днів

Кабінет міністрів України, який ще 21 червня минулого року безрезультатно рекомендував Національному банку України збільшити термін розрахунків за окремою продукцією машинобудування зі 180 до 270 днів, підготує додаткові аргументи на користь необхідності змін щодо цих та групи інших товарів, після чого НБУ знову їх розгляне, повідомив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Уряд дасть нам детальні пояснення по експортних позиціях: в чому полягає необхідність, з урахуванням логістичних проблем, розширення строку по хімічній продукції і по трубах. По імпорту також будуть надані пояснення у частині виробничого циклу відповідних верстатів, іншого обладнання", – сказав він на брифінгу.

Гелетій уточнив, що така домовленість була досягнута під час роботи останньої місії Міжнародного валютного фонду 20-27 травня.

За його словами, дискусія зараз відбувається на рівні між Національним банком, Мінекономіки, з залученнями колег з МВФ, адже у меморандумі передбачено, щоб Нацбанк дотримувався обережного пруденційного підходу напрацювання цих заходів.

"Відповідно, ми будемо приймати рішення, проаналізуємо вплив на валютний ринок і, за умови наявності достатньої інформації, фіналізуємо нашу позицію", – підсумував Гелетій.

У жовтні минулого року Нацбанк на запит агентства "Інтерфакс-Україна" вже повідомляв, що запросив у Мінекономіки додаткові аналітичні обґрунтування під позиції, за якими КМУ рекомендував збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 180 до 270 днів.