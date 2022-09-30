Економіка

11:06 30.09.2022

НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

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НБУ опрацьовує можливість збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти на депозит

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість збільшення щомісячного ліміту в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на депозит терміном на три місяці, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"Наразі опрацьовуємо питання збільшення щомісячного ліміту на такі операції", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи ситуацію з "картковим туризмом", Гелетій, крім дозволу купувати безготівкову валюту на депозит, відзначив також ефективність упровадженої в липні низки додаткових обмежень для мінімізації економічного підґрунтя основи таких операцій.

"Як наслідок, середньоденний обсяг чистих перерахувань банками на користь міжнародних платіжних систем у вересні був на $31 млн меншим ніж у червні", - констатував він.

Гелетій наголосив, що Нацбанк моніторить ситуацію на ринку на щоденній основі, збираючись із ключовими підрозділами, з правлінням і, виходячи з ситуації, оперативно ухвалює рішення.

За його словами, загалом від початку повномасштабної війни НБУ 33 рази змінював свою опорну постанову №18 щодо операцій на готівковому ринку, тому що ситуація швидко змінюється.

"Ми маємо інструментарій, який ми можемо в разі потреби використати", - зазначив заступник голови НБУ.

Водночас він зазначив, що Нацбанк, як і раніше, має намір утримуватися від запровадження таких потужних обмежувальних заходів, як обов'язковий продаж валютної виручки та скорочення термінів її повернення.

"Ми дивимося на ситуацію. Якщо ми можемо не запроваджувати жорсткі обмеження, ми їх не вводимо. На мою думку, такі потужні інструменти можуть бути ударом по роботі бізнесу. Їх добре мати в запасі, в рукаві на випадок екстраординарних подій. Але наразі про запровадження таких методів не йдеться, для цього немає зараз підстав", – заявив Гелетій.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці липня у рамках ослаблення тиску на гривню на готівковому ринку дозволив банкам продавати громадянам безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн на місяць за умови її розміщення на депозит мінімум на три місяці.

Щодо операцій із картками за кордоном, то ліміт на зняття готівки було змінено зі щомісячного на щотижневий, запроваджено ліміт на розрахунки гривневими картками 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць, а також знижено ліміт на P2P-перекази за кордон до 30 тис. грн на місяць.

Теги: #нбу #гелетій

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