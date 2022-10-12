Економіка

11:38 12.10.2022

НБУ все ще в дискусії про можливе "розморожування" своїх ОВДП, розраховує на зближення позицій із Мінфіном - заступник голови Нацбанку

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НБУ все ще в дискусії про можливе "розморожування" своїх ОВДП, розраховує на зближення позицій із Мінфіном - заступник голови Нацбанку

Національний банк України (НБУ) поки що не визначився з датою виходу на ринок зі своїм портфелем облігацій внутрішньої держпозики, і якщо ухвалить таке рішення, то визначатиме час впровадження нового інструменту з огляду на ситуацію на фінансовому ринку та в економіці, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

"На сьогодні не можу сказати зі стовідсотковою впевненістю, що ми впровадимо цей інструмент. Трансмісія триває, ми спостерігаємо ситуацію на валютному ринку і водночас детально аналізуємо і потенційну користь, і можливі мінуси такого кроку", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гелетій зазначив, що Нацбанк обговорює питання функціонування внутрішнього боргового ринку із Мінфіном.

"Важливо зблизити наші позиції. Для НБУ насамперед важливо забезпечити ефективну монетарну трансмісію", – наголосив він.

Заступник голови Нацбанку додав, що вкрай важливо запропонувати ринку інструмент, який буде захистом для гривневих заощаджень і дасть змогу вилучити з банківської системи частину надлишкової ліквідності, яка чинить тиск на валютний ринок і генерує ризики для обмінного курсу.

За його словами, параметри можливого виходу на ринок поки що опрацьовують.

"Усе, що я можу сказати, ми змогли б запропонувати інструменти, щоб купівля ОВДП із нашого портфеля була привабливим інструментом для заощаджень", – зазначив Гелетій.

Він уточнив, що вихід на ринок РЕПО-операцій на сьогодні не в планах НБУ.

Коментуючи ситуацію на вторинному ринку держоблігацій, що відкрився з 8 серпня, заступник голови Нацбанку констатував, що, на жаль, поки що на ньому немає великих обсягів транзакцій через фактор, проте крива прибутковості на ньому вже сформувалася.

"Ми довіряємо цій кривій, враховуємо її всередині Національного банку під час визначення ставок прибутковості", - зазначив Гелетій, наголосивши, що з 12 вересня її публікують на сайті центробанку і що ставки в 20-21% річних за облігаціями з терміном погашення близько року є ринковими.

Він зазначив, що Нацбанк зацікавлений у тому, щоб банки активніше створювали для українців можливості доступу до вторинного ринку ОВДП, де вищі ставки.

"Загалом ми бачимо, що банки та інші гравці ринку активно працюють у цьому напрямі. У свою чергу НБУ готовий допомагати та консультувати, якщо учасники ринку цього потребуватимуть", – додав Гелетій.

Теги: #нбу #овдп #гелетій

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