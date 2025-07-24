Інтерфакс-Україна
Економіка
17:06 24.07.2025

З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

2 хв читати
З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

Україна наразі має підтвердженими лише $22 млрд із $35 млрд необхідного зовнішнього фінансування на 2026 рік, і щодо решти суми тривають перемовини з партнерами, зокрема МВФ, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Ми розуміємо, що 2026 рік наразі передбачає отримання, а наші очікування на цьому, власне, базуються - на сценарії у $35 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких $22 млрд доларів є підтвердженими", - сказав Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики у четвер.

Пишний зазначив, що й міністр фінансів, і новий прем'єр відкрито говорять про це, а вся українська команда працює над тим, щоб чітко визначити всі джерела, з яких Україна має отримувати достатній та стабільний обсяг міжнародної фінансової допомоги. А щодо тих коштів, яких не вистачає, зараз тривають відповідні перемовини з МВФ.

"І, як вже неодноразово зазначалося, частиною цих перемовин буде наша взаємодія з Міжнародним валютним фондом, адже ми зараз з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми взаємодії і розширеного фінансування, яка врахує вже нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації і геополітику", - додав голова НБУ.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій також прокоментував питання скорочення міжнародних резервів на $4 млрд.

"Скорочення на $4 млрд порівняно з попереднім прогнозом пов'язане, перш за все, з вищим попитом на імпортні товари на тлі ширшого дефіциту бюджету, а також меншими обсягами експорту через ситуацію з врожаями та скасуванням пільгового режиму торгівлі з Європейським Союзом", - додав він.

Теги: #пишний #зовнішнє_фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 12.07.2025
Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

15:09 03.07.2025
Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

Зовнішнє фінансування держбюджету за I пів.-2025 зросло на 9% та становило $22 млрд - Мінфін

11:36 19.06.2025
Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

18:57 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

11:01 28.03.2025
Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

Штучний інтелект як драйвер відновлення України: Роль інновацій OpenAI в поствоєнний період

14:29 06.03.2025
Зростання геополітичної невизначеності посилює спричинені російською агресією ризики – НБУ

Зростання геополітичної невизначеності посилює спричинені російською агресією ризики – НБУ

13:11 15.11.2024
Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

13:28 23.10.2024
МВФ збільшив план фінансування України на 2025 р. з $1,8 млрд до $2,7 млрд за рахунок 2026-2027 рр.

МВФ збільшив план фінансування України на 2025 р. з $1,8 млрд до $2,7 млрд за рахунок 2026-2027 рр.

16:20 16.10.2024
Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань Нацбанку – голова НБУ

Збереження банківської таємниці залишається одним із важливих завдань Нацбанку – голова НБУ

12:12 16.10.2024
Нацбанк не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу - Пишний

Нацбанк не розглядає криптовалюту як законний засіб платежу - Пишний

ВАЖЛИВЕ

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Прем’єрка Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці

Видатки загального фонду держбюджету за 6 міс.-2025 зросли на 21,5% до 6 міс.-2024 - Мінфін

ОСТАННЄ

Кияни у I пів.-2025 сплатили 29 млн грн за відновлення електропостачання після відключення за борги – YASNO

Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні до 9,7% у 2025р. та 6,6% у 2026р.

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

ІЕД оцінив зростання ВВП України у червні в 1,2% і за півріччя-2025 - в 1,3%

БЕБ завершило розслідування у справі про привласнення 2,2 млрд грн "Укрнафти"

ЄС і США близькі до укладення угоди, яка передбачає мита в 15% для європейських товарів

PGD спільно з TAS Group розпочали реалізацію проєкту житлового комплексу Bellevie

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА