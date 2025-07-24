З $35 млрд потреби у зовнішньому фінансуванні підтверджено поки що $22 млрд - Пишний

Україна наразі має підтвердженими лише $22 млрд із $35 млрд необхідного зовнішнього фінансування на 2026 рік, і щодо решти суми тривають перемовини з партнерами, зокрема МВФ, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Ми розуміємо, що 2026 рік наразі передбачає отримання, а наші очікування на цьому, власне, базуються - на сценарії у $35 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких $22 млрд доларів є підтвердженими", - сказав Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики у четвер.

Пишний зазначив, що й міністр фінансів, і новий прем'єр відкрито говорять про це, а вся українська команда працює над тим, щоб чітко визначити всі джерела, з яких Україна має отримувати достатній та стабільний обсяг міжнародної фінансової допомоги. А щодо тих коштів, яких не вистачає, зараз тривають відповідні перемовини з МВФ.

"І, як вже неодноразово зазначалося, частиною цих перемовин буде наша взаємодія з Міжнародним валютним фондом, адже ми зараз з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію і підхід до нової, оновленої програми взаємодії і розширеного фінансування, яка врахує вже нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації і геополітику", - додав голова НБУ.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій також прокоментував питання скорочення міжнародних резервів на $4 млрд.

"Скорочення на $4 млрд порівняно з попереднім прогнозом пов'язане, перш за все, з вищим попитом на імпортні товари на тлі ширшого дефіциту бюджету, а також меншими обсягами експорту через ситуацію з врожаями та скасуванням пільгового режиму торгівлі з Європейським Союзом", - додав він.