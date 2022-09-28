Економіка

07:34 28.09.2022

Комітет Ради з цифрової трансформації рекомендує збільшити на 1 млрд грн фінансування Мінцифри у проєкті держбюджету-2023

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Комітет Ради з цифрової трансформації рекомендує збільшити на 1 млрд грн фінансування Мінцифри у проєкті держбюджету-2023

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендує збільшити на 1 млрд грн фінансування Міністерства цифрової трансформації у проєкті державного бюджету на 2023 рік.

У висновках Комітету зазначається, що він за результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2023 рік рекомендує Верховній Раді схвалити законопроект №8000 за основу із урахуванням своїх пропозицій.

Комітет пропонує збільшити витрати загального фонду держбюджету для Міністерства цифрової трансформації на 1 млрд грн (у проєкті держбюджету на Мінцифри передбачено 616,2 млн грн).

Зазначається, що за програмою "Електронний уряд" необхідно додатково виділити 220 млн грн, за програмою "Розвиток пріоритетних проєктів у сфері інформаційних технологій" – на 9,3 млн грн, і за програмою "Національна програма інформатизації" – на 770,7 млн грн.

Таке збільшення витрат на міністерство необхідно для виконання відомством покладених на нього функцій, зокрема з подолання наслідків війни.

Крім того, Комітет рекомендує збільшити на 2,1 млрд грн витрати на Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

 

 

Теги: #бюджет #рада #мінцифри #проєкт

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