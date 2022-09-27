Економіка

20:03 27.09.2022

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $86,17 за барель

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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $86,17 за барель

Нафтові котирування активно дорожчають увечері у вівторок на інформації про припинення видобутку в Мексиканській затоці на тлі наближення урагану "Ян".

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 18:42 кск подорожчали на $2,11 (2,51%) - до $86,17 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на листопад на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на зазначений час зросли на $1,78 (2,32%) – до $78,49 за барель.

Національний центр США зі стеження за ураганами очікує, що "Ян" дістанеться Флориди до середини цього тижня.

Через наближення урагану Chevron оголосила про призупинення роботи двох добувних платформ у Мексиканській затоці. Сукупний обсяг видобутку нафти на цих двох платформах становить близько 120 тис. барелів на добу.

Британська ВР також має намір закрити дві платформи в регіоні, обсяги видобутку на кожній з яких перевищують 100 тис. барелів на добу.

Додатковим чинником зростання цін на нафту стали повідомлення в ЗМІ про те, що РФ може запропонувати ОПЕК+ скоротити видобуток нафти приблизно на 1 млн барелів на добу на жовтневому засіданні.

Теги: #нафта #brent

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