Економіка

16:09 27.09.2022

Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

1 хв читати
Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

Кабінет Міністрів України схвалив можливості обласним військовим адміністраціям, території яких прилягають до зони проведення воєнних дій, забезпечити населення цих територій дровами на період опалювального сезону.

"На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету", – йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення уряду.

Зокрема, передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилягають до зони проведення бойових дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону.

Розподіл субвенції планується здійснювати пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.

Зазначено, що проєкт реалізовуватимуть у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції, обсягом 562,5 млн грн.

Теги: #опалювальний_сезон #дрова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 21.09.2022
Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

07:44 18.09.2022
У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

18:18 16.09.2022
Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

14:53 15.09.2022
Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

09:42 30.08.2022
Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

11:57 29.08.2022
Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

Міненерго України прогнозує зниження споживання газу в опалювальному сезоні 2022/23 на 40% - нардеп Железняк

15:16 18.08.2022
Російські окупанти не зможуть підготувати Луганщину до опалювального сезону – голова ОВА

Російські окупанти не зможуть підготувати Луганщину до опалювального сезону – голова ОВА

13:14 11.08.2022
Опалювального сезону в Маріуполі цього року не буде – мер

Опалювального сезону в Маріуполі цього року не буде – мер

08:30 28.07.2022
До опалювального сезону відновлено 31% об'єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок агресії РФ

До опалювального сезону відновлено 31% об'єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок агресії РФ

18:50 26.07.2022
Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

Потреба України у дровах на ОЗП 2022/2023 рр. зросла до 7 млн куб. м - голова Держлісагентства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відкриття газопроводу Baltic Pipe надає Україні додаткових можливостей – глава Міненерго

Американська DFC готова кредитувати український бізнес – Мінекономіки

США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен

Horizon Capital залучив $125 млн на першому етапі формування нового фонду на $250 млн

Мінекономіки України не очікує зростання цін на пальне після повернення акцизу через падіння світових цін на нафту

ОСТАННЄ

Відкриття газопроводу Baltic Pipe надає Україні додаткових можливостей – глава Міненерго

Американська DFC готова кредитувати український бізнес – Мінекономіки

Український бізнес із виробництва преміум-ванн переїде з Києва до Європи – підприємець Хмельницький

McDonald's відкриває ще сім ресторанів у Києві для доставки

США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен

"Нова пошта" розпочала підготовку до високого сезону продажу та шукає перевізників із вантажівками

Horizon Capital залучив $125 млн на першому етапі формування нового фонду на $250 млн

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 83 населених пунктів у Донецькій області, знеструмленими залишаються 87

Єдність країн Європи дасть змогу гідно пережити зиму всупереч енергетичним маніпуляціям РФ - глава Міненерго України

Мінекономіки України не очікує зростання цін на пальне після повернення акцизу через падіння світових цін на нафту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА