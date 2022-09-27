Американська DFC готова кредитувати український бізнес – Мінекономіки

Американська Development Finance Corporation (DFC, раніше – OPIC), яка є агентством федерального уряду США, повідомила про готовність кредитувати український бізнес у рамках окремих проєктів на суми від $1 млн до $1 млрд кожен, повідомив заступник міністра економіки України Грибан.

"Агентство DFC готове кредитувати проєкти в Україні на суми від $1 млн до $1 млрд. Заради України вони зробили виняток і готові видавати кредити, навіть якщо в українському бізнесі не буде представлений американський інвестор", - наводяться його слова у пресрелізі відомства на сайті Кабміну.

Водночас на сайті DFC ця інформація відсутня. У пресрелізі корпорації йдеться про те, що її голова Скотт Натан (Scott Nathan) минулого тижня в рамках 77-ї Генасамблеї ООН приєднався до зустрічі під головуванням президента Польщі Анджея Дуди та за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На ній представники польських та українських ділових кіл обговорили зусилля щодо відновлення української економіки у світлі руйнувань, спричинених війною Росії.

За словами Грибана, DFC готова підтримувати Україну кількома різними фінансовими інструментами, зокрема надавати покриття кредитних ризиків, політичних та військових.

Крім того, додав заступник міністра, DFC готова видавати безкоштовні фінансові гранти тим компаніям, які визнають перспективними, але ще не пройшли міжнародного фінансового аудиту.