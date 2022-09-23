Економіка

13:48 23.09.2022

Шмигаль розраховує, що темп співпраці України та Світового банку не сповільниться і в 2023 р.

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Шмигаль розраховує, що темп співпраці України та Світового банку не сповільниться і в 2023 р.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що темп співпраці України та Світового банку не сповільниться і наступного року.

"Фінансову підтримку України через інструменти Світового банку обговорили у Нью-Йорку під час зустрічі з керуючим директором Акселем фон Тротсенбургом та віцепрезиденткою Анною Б’єрде. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Світовий банк швидко мобілізував свої ресурси для допомоги нашій державі. Через інструменти банку з 24 лютого залучено позик і грантів, у тому числі від США та Великої Британії, на загальну суму близько 11 млрд доларів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував партнерам за швидкі рішення, а також висловив сподівання, що темп співпраці не сповільниться і наступного року.

За його словами, Україна очікує початку співпраці в енергетичному секторі.

"Обговорили також відбудову України. Світовий банк активно працює над створенням нових механізмів залучення грантів та інвестицій для відновлення нашої країни. Подякував за проведення швидкої оцінки збитків, яка була презентована в Брюсселі 9 вересня. За даними Світового банку, станом на червень 2022 року для відновлення України необхідні 350 млрд доларів", - написав прем'єр.

Теги: #україна #світовий_банк

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