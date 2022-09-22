Економіка

15:11 22.09.2022

Майже 50 великих зарубіжних компаній, що залишили РФ, хочуть локалізувати виробництво в Казахстані - прем'єр

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Майже 50 великих зарубіжних компаній, що залишили РФ, хочуть локалізувати виробництво в Казахстані - прем'єр

Майже 50 компаній, що працюють у несировинній сфері, із понад 300 великих зарубіжних компаній, які залишили Росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва та офіси в Казахстані, повідомив прем'єр-міністр країни Аліхан Смаїлов.

За його оцінкою, поточна політична ситуація має на національну економіку Казахстану негативний вплив, але водночас створює й певні можливості.

"На сьогодні майже 50 компаній із більше ніж 300 великих зарубіжних компаній, які працюють у несировинній сфері, які закрили своє виробництво у сусідній країні, виявили бажання локалізувати чи релокувати свої виробництва та офіси в нашій країні", - сказав Смаїлов, відповідаючи на запитання журналістів на форумі машинобудівників Казахстану.

За його словами, Казахстан веде із ними конкретні предметні переговори. Їм надають ділянки та місця у ВЕЗах, індустріальних зонах та інших місцях із підписанням спеціальних інвестиційних угод, які передбачені законодавством щодо інвестицій із наданням податкових преференцій на період створення виробництва та виходу на рентабельність.

"Ми бачимо, що у нас за підсумками восьми місяців інвестиції в основний капітал нашої економіки зросли в реальному вираженні на 6%, приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками І кварталу зріс на 54%", - сказав глава уряду.

"Приплив додаткових інвестицій за рахунок релокації закордонних виробництв - це не тільки створення нових робочих місць, розширення бази оподаткування, це і нові технології, і нові стандарти, підвищення конкурентоспроможності наших машинобудівників і загалом виробників в обробній сфері. Тому ми загалом всіляко стимулюватимемо релокацію таких виробництв", - додав Смаїлов.

Теги: #рф #казахстан #компанії

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