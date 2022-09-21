Економіка

19:34 21.09.2022

Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

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Україна планує залучити у 2023 році на фінансування бюджету та відновлення $24,5 млрд від США, $15 млрд від МВФ та $12 млрд від ЄС та інших – проєкт держбюджету

Залучити $37,9 млрд на фінансування дефіциту держбюджету та $13,6 млрд на відновлення планує уряд України, найбільший внесок, як очікується – відповідно $18 млрд та $6,5 млрд – зроблять США через USAID, такі дані наведено у презентації проєкту держбюджету-2023.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, передбачається, що допомога від США буде щомісячною: бюджету - $1,5 млрд, а на відновлення - від $0,4 млрд до $0,6 млрд.

Другим найважливішим джерелом фінансування бюджету в презентації зазначено МВФ – $15 млрд: по $2 млрд у січні, лютому та вересні, $1,6 млрд у червні, $0,6 млрд – у серпні та від $0,8 до 1,1 млрд – в інші місяці.

Щодо макрофінансової допомоги від ЄС та інших джерел, то на відновлення вона очікується обсягом $7,1 млрд – щомісяця по $0,6 млрд, окрім $0,5 млрд у грудні. Тоді як фінансування держбюджету з цього джерела прогнозується на $4,9 млрд: $1,9 млрд у першому кварталі, $1,3 млрд - у другому, $0,2 млрд - у третьому та $1,3 млрд - у четвертому.

Міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що цього року в межах переговорів із міжнародними партнерами Україна отримала вже $19 млрд фінансової підтримки, з яких майже 50% – грантові кошти.

"До кінця року ми плануємо залучити ще майже $17 млрд додаткового фінансування", - сказав він, представляючи проєкт держбюджету у ВР у середу.

Теги: #кошти #держбюджет #залучення

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