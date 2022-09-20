Економіка

12:34 20.09.2022

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

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САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили чинних та колишніх посадових осіб ПАТ "Центренерго" у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів на користь комерційної фірми, повідомила САП у "телеграм-каналі" у вівторок.

"Наразі про підозру у скоєнні зазначених злочинів повідомлено одному чинному та двом колишнім працівникам "Центренерго", а також представнику комерційної структури. Їхні дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України" ", – наголошується у повідомленні.

Як поінформували у САП, "Центренерго" у листопаді 2019 року уклало з комерційною компанією договір на постачання газу. Після цього енергогенерувальним підприємством у травні 2020 року було здійснено передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року. Однак газ було поставлено не на всю суму передоплати.

"У результаті у комерційної компанії утворилася заборгованість перед "Центренерго"", - зазначили у прокуратурі.

Крім того, працівники цієї комерційної структури для зменшення суми боргових зобов'язань перед Центренерго вступили з її посадовими особами в змову і підробили офіційні документи, збільшивши ціну вже фактично поставленого газу.

"Як наслідок таких дій сума боргових зобов'язань комерційної структури перед "Центренерго" штучно зменшилася на суму понад 8 млн грн", - констатували в САП.

Наразі триває досудове розслідування, уточнили у прокуратурі.

 

Теги: #набу #центренерго #сап

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