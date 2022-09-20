Економіка

11:37 20.09.2022

Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

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Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

На першому маркетплейсі українських брендів одягу та взуття shopping.ua зареєстровано вже понад 300 вітчизняних виробників, повідомив співзасновник платформи shopping.ua Сергій Азаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Війна дуже вплинула на представників швейної індустрії в Україні. Ми постійно аналізуємо ринок, бачимо, як непросто сьогодні українським виробникам. Наша платформа створена для справжніх поціновувачів made in Ukraine", - повідомив Азаренко.

За його словами, портал запустили під час війни у квітні-2022. Саме війна підштовхнула до того, щоб надати людям можливість купувати українське у різних регіонах, пояснює експерт.

Він уточнив, що загалом перед війною в Україні працювали 1 600 швейних підприємств, значна частина яких розташована у північно-східному регіоні країни: у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Ці регіони потрапили під удар ворога першими.

"Вже поступово відновлюються виробники Харкова, які найбільше постраждали від постійних обстрілів та відключень електроенергії", - повідомив Азаренко.

Загалом, за його оцінкою, приблизно 60% компаній галузі або закрилися, або працюють із перебоями. Причина не лише у руйнуваннях, а й у відсутності замовлень, зазначає експерт.

"Маркетплейс дасть змогу українцям підтримувати українського виробника, що позитивно впливатиме на економіку України загалом", - переконаний Азаренко.

Нині маркетплейс пропонує авторські колекції відомих дизайнерів, акційні пропозиції таких брендів як CAT ORANGE, Jadone Fashion, Tuto Vzuto, Egostyle, MAN's SET, Amulet, Sofia Shelest, Aura Shoes тощо.

Приєднатися до платформи може будь-який вітчизняний виробник одягу та взуття. Для підключення достатньо надати витяг із Єдиного державного реєстру платників податків. Реєстрація та розміщення товарів на маркетплейсі безоплатні.

Теги: #україна #бренд #маркетплейси

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