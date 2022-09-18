Економіка

15:09 18.09.2022

"Метінвест" допомагає забезпечити українських рятувальників амуніцією, касками та бронежилетами в умовах війни

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"Метінвест" допомагає забезпечити українських рятувальників амуніцією, касками та бронежилетами в умовах війни

Гірничо-металургійна група "Метінвест" із початку повномасштабної війни допомагає забезпечувати амуніцією та засобами захисту підрозділи ДСНС України, які працюють у небезпечних умовах.

За інформацією компанії, "Метінвест" передає особовому складу ДСНС захисну амуніцію. Зокрема, влітку 50 бронежилетів, укомплектованих плитами власного виробництва компанії, отримали фахівці Головного управління ДСНС у Запорізькій області. Ще 20 комплектів касок та бронежилетів передано рятувальникам Дніпропетровщини.

В Україні підприємства "Метінвесту" перебувають переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #допомога #дснс #метінвест

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