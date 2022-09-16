"Нафтогаз" продає технологічний газ операторам ГРС в окремі доби по 145 000 грн/тис. куб. м - АГРУ

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" відмовляється включати до балансувальної групи низку газорозподільних компаній у зоні бойових дій, в результаті ціна технологічного газу для них іноді в 20 разів перевищує встановлену та фіксовану урядом у 7420 грн/тис. куб.

Про це повідомляється в заяві Асоціації газового ринку України (АГРУ), переданій агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Як підтвердження ситуації асоціація також надала агентству копію акта приймання-передачі природного газу в серпні, яку ТОВ "ГК "Нафтогаз України" направило до АТ "Харківміськгаз". Як випливає із документа, вартість газу для технологічних витрат оператора ГРС у різні дні серпня становила від 92,746 до 145,515 грн/тис. куб. м.

"Ціна постачання АТ "Харківміськгаз" обсягів газу для виробничо-технологічних витрат у серпні в середньому становить 112 000 грн/тис. куб. м без ПДВ. При тому, що середня митна вартість газу, що імпортується, у серпні становила 31 000 грн/тис. куб. м", - йдеться у заяві АГРУ з посиланням на голову асоціації Дениса Сенектутова під час його виступу на слуханнях тимчасової слідчої комісії у комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Всі ми розуміємо, що ці витрати не мають джерела покриття. Ця проблема створена штучно", - уточнив Сенектутов.

З метою недопущення зростання комунальних тарифів Кабінет Міністрів України у вересні 2021 року зобов'язав НАК "Нафтогаз України" постачати технологічний газ операторам ГРС за фіксованою ціною 7420 грн/тис. куб. м.

"У квітні до цієї постанови були внесені зміни, що поклали на операторів ГРС невиконувані обов'язки в частині взаєморозрахунків. Наприклад, надання фінансових банківських гарантій, витрати на які ніколи не були передбачені в тарифі", - зазначили в АГРУ.

До того ж, дотримання порядку розрахунків неможливе на тлі падіння тарифної виручки з відпливом абонентів, із падінням платіжної дисципліни, зупинкою підприємств, руйнуванням інфраструктури, уточнили в асоціації.

Як стверджують в АГРУ, ТОВ "ГК "Нафтогаз України", скориставшись ситуацією, не включив до балансувальної групи низку газорозподільних компаній, що розміщені в зоні проведення бойових дій. Йдеться, зокрема, про АТ "Херсонгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз".

У результаті цього ТОВ "ГК "Нафтогаз України" виставляє цим компаніям рахунки за технологічний газ як постачальник "останньої надії" за відповідними цінами.

"Усі цифри в актах прийому-передачі не мають реальної основи. Вони формують штучну заборгованість щодня. Ця проблема зростатиме у геометричній прогресії з настанням опалювального сезону", - констатував Сенектутов.

За його словами, проблему високих цін на технологічний газ для операторів ГРС можна вирішити та врегулювати на майбутнє в рамках чинного законодавства.

"Він наголосив, що основне завдання оператора ГРС - належне утримання та належна експлуатація системи, забезпечення газопостачання для всіх категорій споживачів. І закликав уряд втрутитися в ситуацію, яка потребує негайного вирішення", - наводить слова Сенектутова АГРУ.