Економіка

18:36 16.09.2022

Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

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Подати заявку за програмою пільгової іпотеки можна буде через "Дію"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що подати заявку на програму пільгової іпотеки можна буде через "Дію".

"Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних надаватиметься українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та вченим. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дає змогу всім, хто захищає, лікує та навчає Україну отримати своє житло", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр повідомив, що уряд у п'ятницю ухвалює ще дві постанови, які дадуть змогу запустити програму згідно з оновленими правилами.

"Щоб спростити весь процес подання заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в "Дії". Наразі послуга перебуває в процесі розробки, але все буде так само зручно і просто. Заповнюєте заявку, вибираєте житло, отримуєте відповідь банків, підписуєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку", - розповів Шмигаль.

Теги: #нерухомість #іпотека #дія

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