Економіка

18:56 14.09.2022

Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

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Чек Росії за шкоду енергетичній інфраструктурі України буде дуже великим – голова "Укренерго"

Фінальні розрахунки збитків, заподіяних Росією українській енергетичній інфраструктурі, буде здійснено після перемоги над агресором та повної деокупації території, але вимоги їх відшкодування будуть дуже великими, зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ситуація змінюється постійно. Останній фінальний розрахунок цієї шкоди буде здійснено після нашої перемоги та деокупації, але може ще не вистачити нафтогазових доходів декому, щоб розрахуватися з Україною і, зокрема, з "Укренерго" за ці збитки", – сказав він на брифінгу у Києві в середу.

"Чек Росії ми пред'явимо дуже великий, це я можу гарантувати", - запевнив голова "Укренерго".

Як повідомлялося з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка, під час наймасовішого обстрілу української енергоінфраструктури 11 вересня було обстріляно Зміївську ТЕС, три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п'ять повітряних ліній 330 кВ.

За його словами, сотні тисяч українців залишалися без світла у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Донецькій областях, але відновлення електропостачання розпочалося у найкоротші терміни.

Теги: #війна #енергетика #укренерго

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