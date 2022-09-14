Законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи ухвалюватимуть найближчим часом, упевнений Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував ухвалення найближчим часом законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи, незважаючи на військові дії.

"У фокусі нашої уваги залишається накопичувальна пенсія. Я вже говорив, що без накопичувальної пенсії ми не збудуємо фондовий ринок у нашій країні, ми не збудуємо хороше пенсійне забезпечення, ми завжди залишатимемося на соціальній пенсії, яка в жодній країні світу не дає гідно жити пенсіонерам", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Прем'єр наголосив, що накопичувальна пенсія і надалі залишається пріоритетом уряду, зокрема, триває робота із профільним комітетом Верховної Ради.

"Я впевнений, що найближчим часом ми ухвалюватимемо це законодавство, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами", - підсумував Шмигаль.