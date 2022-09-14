Економіка

15:42 14.09.2022

Законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи ухвалюватимуть найближчим часом, упевнений Шмигаль

1 хв читати
Законодавство щодо накопичувальної пенсійної системи ухвалюватимуть найближчим часом, упевнений Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував ухвалення найближчим часом законодавства щодо накопичувальної пенсійної системи, незважаючи на військові дії.

"У фокусі нашої уваги залишається накопичувальна пенсія. Я вже говорив, що без накопичувальної пенсії ми не збудуємо фондовий ринок у нашій країні, ми не збудуємо хороше пенсійне забезпечення, ми завжди залишатимемося на соціальній пенсії, яка в жодній країні світу не дає гідно жити пенсіонерам", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Прем'єр наголосив, що накопичувальна пенсія і надалі залишається пріоритетом уряду, зокрема, триває робота із профільним комітетом Верховної Ради.

"Я впевнений, що найближчим часом ми ухвалюватимемо це законодавство, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами", - підсумував Шмигаль.

Теги: #пенсія #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 14.09.2022
Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

16:56 14.09.2022
На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль

На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль

16:47 14.09.2022
Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

16:13 14.09.2022
Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

15:55 14.09.2022
Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

15:51 14.09.2022
Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

15:45 14.09.2022
До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

15:39 14.09.2022
Після війни Україна має намір перейти до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях - Шмигаль

Після війни Україна має намір перейти до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях - Шмигаль

15:29 14.09.2022
Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС – прем'єр України

Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС – прем'єр України

15:25 14.09.2022
У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС – прем'єр України

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено до 6,7 тис. грн

Проєкт держбюджету-2023: з 1 січня мінімальна зарплата становитиме 6,7 тис. грн, прожитковий мінімум – 2,6 тис. грн

Проєкт Держбюджету-2023 передбачає 1,28 трлн грн доходів та 2,57 трлн видатків

ОСТАННЄ

ТРЦ Ocean Plaza готується до відкриття у жовтні, 2/3 його прибутку від оренди спрямовуватимуть до держбюджету

Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено до 6,7 тис. грн

У торгових центрах Arricano відкрито 15 нових магазинів та закладів

Актуальний попит на квартири в новобудовах України становить до 10% довоєнного - експерт

Проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів

Проєкт держбюджету-2023: з 1 січня мінімальна зарплата становитиме 6,7 тис. грн, прожитковий мінімум – 2,6 тис. грн

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом майже 1,3 трлн грн

Проєкт Держбюджету-2023 передбачає 1,28 трлн грн доходів та 2,57 трлн видатків

Майже 50% держбюджету-2023 буде направлено на сектор безпеки та оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА