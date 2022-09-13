Проєкт Держбюджету-2023 передбачає 1,28 трлн грн доходів та 2,57 трлн видатків

Проєкт державного бюджету на 2023 рік передбачає 1,28 трлн грн доходів і 2,57 трлн видатків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У 2023 році наші власні доходи становитимуть 1,28 трлн грн, тоді як витрати заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Відповідно щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо більш ніж у 3 млрд доларів. Вже зараз понад третину бюджету допомагають нам фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів тривала у 2023 році. І ми точно не можемо дозволити собі додаткові нецільові витрати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що ситуація з бюджетом, макропрогнозом, відновленням економіки безпосередньо залежить від ситуації на фронті.

"Ми прораховували багато різних сценаріїв. Цей проєкт бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради, — це консервативний середньопесимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет щомісяця переглядається в залежності від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні, його початок відбуватиметься за аналогічним сценарієм", - зазначив прем'єр.

Крім того, Шмигаль заявив, що в поточному році під час підготовки проекту держбюджету використовувався макроекономічний прогноз, який є консенсусом між урядом, Національним банком і міжнародними фінансовими організаціями.

"Залежно від того, як змінюватиметься ситуація на фронті, економіка в 2023 році може впасти на 0,4%, так і зрости на 10 і більше відсотків. Так само і з іншими показниками. Тому ще раз наголошую: нинішній макропрогноз – достатньо консервативний сценарій, адже ми маємо бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", - заявив він.

У зв'язку з чим, за його словами, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному, середня зарплата орієнтовно становитиме 18,5 тис. грн, інфляція може досягти 30%, середньорічний курс долара коливатиметься близько 42 грн.