Економіка

18:48 13.09.2022

У Херсоні майже не залишилося не захоплених росіянами державних і приватних установ - поліція

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У тимчасово окупованому Херсоні практично не лишилося не захоплених російськими окупаційними військами державних і приватних установ, повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні практично не залишилося не захоплених окупаційними військами державних та приватних установ. Так, на Миколаївському шосе військові РФ захопили приватне підприємство з виготовлення цементу та використовують наявну там техніку для власних потреб", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

 

Теги: #окупація #херсонська_область

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