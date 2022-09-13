У Херсоні майже не залишилося не захоплених росіянами державних і приватних установ - поліція

У тимчасово окупованому Херсоні практично не лишилося не захоплених російськими окупаційними військами державних і приватних установ, повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні практично не залишилося не захоплених окупаційними військами державних та приватних установ. Так, на Миколаївському шосе військові РФ захопили приватне підприємство з виготовлення цементу та використовують наявну там техніку для власних потреб", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.